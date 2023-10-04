Ростовчане не услышали сирен во время проверки систем оповещения

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В Ростове утром 4 сентября проверяли систему оповещения при чрезвычайных ситуациях. Однако звуковой сигнал большинство горожан не услышали.Жители Северного, Александровки, Сельмаша, Западного, Нового Поселения, Военведа и центра сообщили, что ничего не было слышно. Некоторые отметили, что сирены работали, но очень тихо: если включен телевизор или пылесос либо закрыты окна, можно и не заметить.Кто-то целенаправленно ждал, когда начнут проверку, и специально ничего не включал. Однако если действительно произойдет что-то, требующее сигнала тревоги, вряд ли его кто-то услышит.Хорошо слышно сирены было в районе ТЦ «Сокол», на Портовой и на Стачки/Малиновского на Западном, у РИИЖТа на площади Народного Ополчения, на некоторых улицах в Чкаловском.