Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчане не услышали сирен во время проверки систем оповещения

Ростовчане не услышали сирен во время проверки систем оповещения
В Ростове утром 4 сентября проверяли систему оповещения при чрезвычайных ситуациях. Однако звуковой сигнал большинство горожан не услышали.

Жители Северного, Александровки, Сельмаша, Западного, Нового Поселения, Военведа и центра сообщили, что ничего не было слышно. Некоторые отметили, что сирены работали, но очень тихо: если включен телевизор или пылесос либо закрыты окна, можно и не заметить.

Кто-то целенаправленно ждал, когда начнут проверку, и специально ничего не включал. Однако если действительно произойдет что-то, требующее сигнала тревоги, вряд ли его кто-то услышит.

Хорошо слышно сирены было в районе ТЦ «Сокол», на Портовой и на Стачки/Малиновского на Западном, у РИИЖТа на площади Народного Ополчения, на некоторых улицах в Чкаловском.
Фото: соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.