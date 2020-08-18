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Разыскиваемого на Дону 41-летнего мужчину насмерть сбил грузовой поезд

Разыскиваемого на Дону 41-летнего мужчину насмерть сбил грузовой поезд
Пропавшего в Ростовской области 41-летнего мужчину обнаружили мертвым на железной дороге. Об этом рассказали в УТ МВД России по СКФО 20 августа.

Рустам Агаев пропал в начале месяца. Его разыскивали больше двух недель. Выяснилось, что в ночь на 6 августа мужчину насмерть сбил грузовой поезд. Труп нашли в Краснодарском крае на перегоне станции Кущёвка-Кавалерский.

При каких обстоятельствах мужчина пропал до сих пор не известно. Трагедия вызывает массу вопросов, ответы на которые правоохранителям еще предстоит найти.

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