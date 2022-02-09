Разбившийся насмерть в Шахтах парень взял авто у своего друга
В Шахтах за рулем «Рено Логана» насмерть разбился 23-летний Михаил П. В день трагедии Михаил ехал по улице Советской за рулем чужой иномарки. Парень взял автомобиль у друга. Авария случилась около 23 часов 10 февраля в районе дома № 5А.
В шахтинском ГИБДД сообщили, что водитель не смог на большой скорости справиться с управлением и врезался в фонарный столб. Он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
Михаил временно не работал. Кроме матери, у парня родных не было, семьей обзавестись он не успел.