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Разбившийся насмерть в Шахтах парень взял авто у своего друга

Разбившийся насмерть в Шахтах парень взял авто у своего друга

В Шахтах за рулем «Рено Логана» насмерть разбился 23-летний Михаил П. В день трагедии Михаил ехал по улице Советской за рулем чужой иномарки. Парень взял автомобиль у друга. Авария случилась около 23 часов 10 февраля в районе дома № 5А.

В шахтинском ГИБДД сообщили, что водитель не смог на большой скорости справиться с управлением и врезался в фонарный столб. Он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Михаил временно не работал. Кроме матери, у парня родных не было, семьей обзавестись он не успел.
Фото: donday
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