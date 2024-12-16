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В Ростовской области обнаружили новый вид рыбы

В Ростовской области обнаружили новый вид рыбы

Ученые из Ростова выявили новый вид рыбы в левобережной части дельты реки Дон — китайскую медаку. Об этом сообщил главный специалист АзНИИРХ Дмитрий Вехов.

Китайская медака, известная также как рисовая рыбка, представляет собой маленькую рыбу, длина которой может достигать всего 5 сантиметров.

Однако китайская медака не приносит никакой хозяйственной выгоды,но она активно используется для борьбы с комарами.

В Россию этот вид был завезен из Казахстана в 1974 году, когда его выпустили в шести водоемах в Краснодарском крае.
Фото: соцсети
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