В Ростовской области обнаружили новый вид рыбы

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Ученые из Ростова выявили новый вид рыбы в левобережной части дельты реки Дон — китайскую медаку. Об этом сообщил главный специалист АзНИИРХ Дмитрий Вехов.Китайская медака, известная также как рисовая рыбка, представляет собой маленькую рыбу, длина которой может достигать всего 5 сантиметров.Однако китайская медака не приносит никакой хозяйственной выгоды,но она активно используется для борьбы с комарами.В Россию этот вид был завезен из Казахстана в 1974 году, когда его выпустили в шести водоемах в Краснодарском крае.