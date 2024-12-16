В Ростовской области обнаружили новый вид рыбы
Ученые из Ростова выявили новый вид рыбы в левобережной части дельты реки Дон — китайскую медаку. Об этом сообщил главный специалист АзНИИРХ Дмитрий Вехов.
Китайская медака, известная также как рисовая рыбка, представляет собой маленькую рыбу, длина которой может достигать всего 5 сантиметров.
Однако китайская медака не приносит никакой хозяйственной выгоды,но она активно используется для борьбы с комарами.
В Россию этот вид был завезен из Казахстана в 1974 году, когда его выпустили в шести водоемах в Краснодарском крае.