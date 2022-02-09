В Шахтах молодой парень на иномарке разбился насмерть, врезавшись в столб: видео

Фото/Видео: УГИБДД по Ростовской области

В Шахтах молодой парень за рулем «Рено» погиб, врезавшись в столб. Смертельное ДТП случилось ночью 11 февраля на улице Советской.Как сообщает DonDay-Шахты, водитель нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу. Там он врезался в «ВАЗ-2109», после чего его выбросило на обочину. Иномарку буквально «намотало» на столб.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что спасателям пришлось разрезать груду покореженного металла, чтобы достать водителя. В машине на момент аварии он находился один.- Парень скончался на месте аварии, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.