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В Шахтах молодой парень на иномарке разбился насмерть, врезавшись в столб: видео

В Шахтах молодой парень на иномарке разбился насмерть, врезавшись в столб: видео

В Шахтах молодой парень за рулем «Рено» погиб, врезавшись в столб. Смертельное ДТП случилось ночью 11 февраля на улице Советской.

Как сообщает DonDay-Шахты, водитель нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу. Там он врезался в «ВАЗ-2109», после чего его выбросило на обочину. Иномарку буквально «намотало» на столб.



В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что спасателям пришлось разрезать груду покореженного металла, чтобы достать водителя. В машине на момент аварии он находился один.

- Парень скончался на месте аварии, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото/Видео: УГИБДД по Ростовской области
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