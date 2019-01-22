Пропавшего без вести 22-летнего парня из Ростовской области нашли убитым



Пропавшего в Тарасовском районе 22-летнего Руяла Гаджиева нашли убитым. На днях его тело было обнаружено на границе Чертковского района, в 200 километрах от места пропажи.



Молодой человек исчез 12 января. Он вышел из дома на улице Школьной и больше не вернулся. Родственники Руяла обратились за помощью в полицию и разместили в соцсетях информацию о розыске.



Через какое-то время стало известно, что Гаджиев найден мёртвым. Эту информацию подтвердила старший помощник руководителя СУ СКР Галина Гагалаева.



Как стало известно от собственного источника, на теле парня присутствуют ножевые ранения. Он был убит в тот же день, когда пропал. Судя по тому, что несколько дней назад его ещё разыскивали, тело пролежало на улице около десяти дней.



По факту гибели молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». У Руяла остались молодая жена, которая училась вместе с ним в университете, и маленький сын.