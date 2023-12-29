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При пожаре в частном доме в Азове найден обгоревший труп

При пожаре в частном доме в Азове найден обгоревший труп
При пожаре в частном доме в Азове найден обгоревший труп. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Частный нежилой дом в переулке Кириченко, 33 начал гореть ночью 29 декабря. На место происшествия вызвали спасателей. Пожарные потушили огонь примерно через час. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров - это где-то половина дома.

На месте пожара обнаружили труп человека. Тело настолько пострадало в огне, что нельзя было понять какого оно пола.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время устанавливают пол и личность погибшего.
Фото: Ростов ру
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