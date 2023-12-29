Фото: Ростов ру

При пожаре в частном доме в Азове найден обгоревший труп. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Частный нежилой дом в переулке Кириченко, 33 начал гореть ночью 29 декабря. На место происшествия вызвали спасателей. Пожарные потушили огонь примерно через час. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров - это где-то половина дома.На месте пожара обнаружили труп человека. Тело настолько пострадало в огне, что нельзя было понять какого оно пола.В ведомстве сообщили, что в настоящее время устанавливают пол и личность погибшего.