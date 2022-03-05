Пожилой житель Таганрога пропал второй раз за месяц

Фото: «Лиза Алерт Юг»

Пожилой житель Таганрога – 79-летний Георгий Леско – пропал второй раз за месяц. Об этом сообщает «Лиза Алерт Юг».Мужчина ушел из дома на улице Чехова 6 марта и до сих пор не вернулся обратно. Его разыскивает полиция и волонтеры.Пропавший среднего телосложения, рост – 170 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы седые короткие, носит бороду. Был одет в синие джинсы, серую дубленку, черную кепку и черные ботинки.Если Вам что-либо известно о местонахождении Георгия Леско, сообщите по телефону: 8 (800) 700 54 52 или 112.