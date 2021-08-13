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Пожилая женщина пострадала в ДТП на трассе Волгоград - Каменск

Пожилая женщина пострадала в ДТП на трассе Волгоград - Каменск

На трассе Волгоград - Каменск пенсионерка пострадала в дорожно-транспортном происшествии. Авария случилась днем 16 августа в Чернышковском районе.

За рулём «ВАЗ-2107» ехал пожилой водитель с пассажиркой. Где-то на 188-м километре ВАЗ не пропустил «Хендай Сонату». В результате аварийной ситуации избежать столкновения не удалось. Семёрка превратилась в груду металла и вряд ли подлежит восстановлению. Иномарка также получила механические повреждения.

Не обошлось и без пострадавших. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в результате ДТП травмы получила 69-летняя пассажирка отечественного автомобиля. О состоянии других участников аварии ничего не известно.

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