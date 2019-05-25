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Появилось видео жестокой расправы трёх ростовчанок над мужчиной

Появилось видео жестокой расправы трёх ростовчанок над мужчиной
В распоряжении Rostov.ru оказалось видео жестокой расправы над мужчиной, которая произошла 25 мая в Советском районе Ростова.

На записи видно, как две женщины топчутся по лежащему на земле мужчине. Потерпевший при этом едва двигается. Издевательство над несчастным, по всей видимости, доставляет приятельницам удовольствие. Они задорно смеются, нанося бедолаге удары ногами (звук на видео отсутствует ввиду наличия нецензурной лексики - прим. ред.). Пьяные ростовчанки даже не догадываются, к каким последствиям это всё приведёт.

На записи присутствует ещё один голос – мужской. Знакомый женщин подзадоривает их, подсказывая, как наносить удары. Он также не осознаёт, что в этот момент на его глазах совершается убийство.

Как сообщалось ранее, три жительницы Ростова 32, 33 и 35 лет жестоко избили своего знакомого, у которого с одной из них произошла ссора. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

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