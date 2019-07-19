После матча на «Ростов Арене» задержали восемь человек



После матча на «Ростов Арене» задержали восемь человек. Инцидент произошел 20 июля после игры донского клуба с московским «Спартаком». В Росгвардии сообщили, что арестованные нарушали общественный порядок.



Когда матч завершился, фанаты направились в подтрибунную зону. Очевидцы рассказали, что в толпе начались волнения. Сотрудники ОМОНа стали применять к болельщикам спецсредства.



В Росгвардии прокомментировали ситуацию. В федеральной службе сообщили, что некоторые болельщики нарушали правила поведения: зажигали файеры и петарды. Также один из них спровоцировал конфликт и драку с сотрудником – контролером-распределителем. Бойцы пресекли хулиганские действия.



– За нарушения были задержаны восемь человек. Их передали сотрудникам полиции, – прокомментировали в Росгвардии.