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После матча на «Ростов Арене» задержали восемь человек

После матча на «Ростов Арене» задержали восемь человек
После матча на «Ростов Арене» задержали восемь человек. Инцидент произошел 20 июля после игры донского клуба с московским «Спартаком». В Росгвардии сообщили, что арестованные нарушали общественный порядок.

Когда матч завершился, фанаты направились в подтрибунную зону. Очевидцы рассказали, что в толпе начались волнения. Сотрудники ОМОНа стали применять к болельщикам спецсредства.

В Росгвардии прокомментировали ситуацию. В федеральной службе сообщили, что некоторые болельщики нарушали правила поведения: зажигали файеры и петарды. Также один из них спровоцировал конфликт и драку с сотрудником – контролером-распределителем. Бойцы пресекли хулиганские действия.

– За нарушения были задержаны восемь человек. Их передали сотрудникам полиции, – прокомментировали в Росгвардии.

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