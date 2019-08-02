Тина Канделаки высказалась по поводу стычки фанатов «Спартака» и сотрудников ОМОНа на «Ростов Арене»



Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала скандал вокруг стычки сотрудников ОМОНа и болельщиков «Спартака» на «Ростов Арене». Женщина заявила, что сейчас, к сожалению, гостеприимство, комфорт и безопасность на российских стадионах выпали из списка приоритетов. Своим мнением по поводу данной ситуации она поделилась на своём телеграм-канале.



- Я искренне не понимаю, что за урок преподаёт болельщикам резиновая дубинка, - пишет Кандилаки. - Не сомневаюсь, работать в гуще конфликтов на стадионах и площадях сложно психологически. Так зачем же создавать очаги насилия собственными руками?



Она добавила, что службы, обеспечивающие безопасность, должны вернуть себе хладнокровие, «иначе та самая атмосфера на стадионах, которой так восхищался весь мир, окончательно канет в Лету».



Напомним, столкновение фанатов «Спартака» и сотрудников ОМОНа произошло 20 июля после матча на «Ростов Арене». После игры болельщики московского клуба отправились в подтрибунную зону, где, по словам очевидцев, начались волнения. Через какое-то время в толпу ворвались бойцы ОМОНа и стали расталкивать людей с помощью дубинок. В итоге были задержаны восемь человек. Через какое-то время в Интернете появилось видео стычки.



После этого инцидента контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать ФК «Ростов» на 650 тысяч рублей. К тому же «Ростов Арена» оказалась условно дисквалифицирована на ближайшие два матча, так что донской клуб должен провести игры на другом нейтральном поле. Эксперты пришли к выводу, что потасовка произошла из-за того, что организаторы матча не обеспечили меры безопасности.