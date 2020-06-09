Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

После ДТП в Ростове-на-Дону иномарку отбросило на столб

После ДТП в Ростове-на-Дону иномарку отбросило на столб
Машина врезалась в столб в Ростове-на-Дону. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице 2-й Краснодарской 11 июня около 11:30.

По предварительным данным, 52-летний водитель «Киа Спортейдж» на перекрёстке проскочил на красный свет. Из-за этого он столкнулся с «Санйонг Рекстон» под управлением 36-летнего автомобилиста. От удара вторую иномарку отбросило в сторону, и она врезалась в металлический столб, стоявший возле частного дома.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, в результате ДТП никто не пострадал.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.