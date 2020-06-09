После ДТП в Ростове-на-Дону иномарку отбросило на столб

Машина врезалась в столб в Ростове-на-Дону. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице 2-й Краснодарской 11 июня около 11:30.По предварительным данным, 52-летний водитель «Киа Спортейдж» на перекрёстке проскочил на красный свет. Из-за этого он столкнулся с «Санйонг Рекстон» под управлением 36-летнего автомобилиста. От удара вторую иномарку отбросило в сторону, и она врезалась в металлический столб, стоявший возле частного дома.Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, в результате ДТП никто не пострадал.