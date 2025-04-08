Износ водопроводных сетей превысил 80% в Таганроге

Фото для иллюстрации: Министерство ЖКХ Ростовской области

Уровень износа водопроводных сетей в Таганроге превысил 80%. Об этом 8 апреля сообщила глава города Светлана Камбулова.Коммунальные аварии происходят ежедневно. Только за последний месяц в Таганроге случилось более 270 прорывов труб. Горожане вынуждены изо дня в день мириться с тем, что у них по несколько часов отсутствует вода.По словам Светланы Камбуловой, чтобы решить проблему, ведётся работа по включению Таганрога в федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Это должно обеспечить дополнительное финансирование и поддержку со стороны государства в размере 1,7 миллиарда рублей.