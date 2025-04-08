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В Ростовской области умер заслуженный работник культуры РФ

В Ростовской области умер заслуженный работник культуры РФ
На 80-м году жизни умер заслуженный работник культуры РФ Александр Гуревич. Об этом 8 апреля сообщили в администрации Таганрога.

Александр Николаевич является основателем Таганрогского камерного оркестра. Учреждение культуры было создано в 1991 году. Спустя несколько месяцев оно получило статус муниципального.

В 2008 году Александру Гуревичу было присвоено звание «Почетный гражданин Таганрога».

О месте и дате его похорон станет известно позже.
Фото: Администрация Таганрога
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