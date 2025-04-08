В Ростовской области умер заслуженный работник культуры РФ

Фото: Администрация Таганрога

На 80-м году жизни умер заслуженный работник культуры РФ Александр Гуревич. Об этом 8 апреля сообщили в администрации Таганрога.Александр Николаевич является основателем Таганрогского камерного оркестра. Учреждение культуры было создано в 1991 году. Спустя несколько месяцев оно получило статус муниципального.В 2008 году Александру Гуревичу было присвоено звание «Почетный гражданин Таганрога».О месте и дате его похорон станет известно позже.