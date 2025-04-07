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В Ростовской области 7-летний мальчик пострадал в аварии

В Ростовской области 7-летний мальчик пострадал в аварии
На трассе в Ростовской области ребенок пострадал в аварии. ДТП случилось 7 апреля на трассе «х. Калининский - х. Нижнекривской».

По предварительным данным, авария случилась на 1-м километре автотрассы. Днем 28-летний парень на «ВАЗ-2112» потерял управление и выехал на обочину. Транспорт вылетел в кювет и опрокинулся.

В Госавтоинспекции региона результате ДТП пострадал 7-летний ребенок. В пути он сидел у водителя на руках. Его госпитализировали с травмами.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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