Фото: Соцсети.

Donday.ru сообщает подробности гибели матери и двоих детей при пожаре под Волгодонском. 33-летняя Лилия Ч., 4-летняя Юля и 13-летний Максим угорели в собственном доме. Женщина успела спасти 8-летнюю дочку и разбудить свою маму, которая покинула место возгорания.Трагедия случилась утром 29 мая в хуторе Мокросоленом на улице Лесхозной, 6. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.Спасатели обнаружили тела несчастных в коридоре. Тела передали в морг. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения.После случившегося следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".