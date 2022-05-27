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Подробности гибели матери и двоих детей при пожаре под Волгодонском

Подробности гибели матери и двоих детей при пожаре под Волгодонском
Donday.ru сообщает подробности гибели матери и двоих детей при пожаре под Волгодонском. 33-летняя Лилия Ч., 4-летняя Юля и 13-летний Максим угорели в собственном доме. Женщина успела спасти 8-летнюю дочку и разбудить свою маму, которая покинула место возгорания.

Трагедия случилась утром 29 мая в хуторе Мокросоленом на улице Лесхозной, 6. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Спасатели обнаружили тела несчастных в коридоре. Тела передали в морг. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения.

После случившегося следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Фото: Соцсети.
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