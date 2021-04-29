Под Волгодонском столкнулись микроавтобус и «ВАЗ»: есть погибшие

Под Волгодонском столкнулись микроавтобус и «ВАЗ» – один человек погиб, двое пострадали. ДТП произошло 1 мая около 11:00 на автодороге «Ростов – Семикаракорск – Волгодонск».Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель «Мерседес Бенц» выезжал из хутора Рябичев и, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с «ВАЗ-2110».В результате, погибла 62-летняя пассажирка легковушки. Водителя и еще одного пассажира «ВАЗа» госпитализировали с травмами.