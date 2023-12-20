Под Таганрогом водитель «Тойоты» пострадал в массовом ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Водитель «Тойоты» пострадал в массовом ДТП под Таганрогом. Авария случилась 20 декабря на Западном подъезде к приморскому городу.По предварительным данным, 57-летний водитель КамАЗа и 24-летний парень на «Тойоте Приус» попутно двигались по автодороге около 14:00. Позади них ехал «Мерседес Бенс 200», за рулем которого была 60-летняя женщина. В какой-то момент она решила обогнать транспорт и вылетела на «встречку», где ехал 46-летний мужчина на «Мерседес GLE». Чтобы избежать встречного столкновения, женщина хотела вырулить между двумя авто и задела КамАЗ.От сильного удара грузовик столкнулся с «Тойотой Приус» и опрокинулся на бок. Машины получили механические повреждения.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадал 24-летний парень. Его с травмами доставили в больницу.