В Ростовской области при пожаре погиб 58-летний мужчина

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 58-летний мужчина. Трагедия произошла вечером 28 октября в станице Кочетовской Семикаракорского района.Возгорание в доме по адресу: переулок 9-й Тупиковый началось примерно в семь часов вечера. Пламя охватило дом за считанные минуты. Оно уничтожило все, что было на его пути: мебель, бытовую технику, вещи. Соседи, которые увидели валивший черный дым, вызвали пожарных. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в тушении пожара были задействованы семь человек и две спецмашины.Площадь пожара превысила сто квадратных метров. Огонь полностью потушили через час. Когда спасатели зашли в дом, они нашли тело 58-летнего мужчины. Он не смог выбраться из горящего дома и погиб на месте ЧП.Сейчас устанавливают личность погибшего и причины возгорания.Фото: kuztoday.ru.