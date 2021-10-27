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В Ростовской области при пожаре погиб 58-летний мужчина

В Ростовской области при пожаре погиб 58-летний мужчина
В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 58-летний мужчина. Трагедия произошла вечером 28 октября в станице Кочетовской Семикаракорского района.

Возгорание в доме по адресу: переулок 9-й Тупиковый началось примерно в семь часов вечера. Пламя охватило дом за считанные минуты. Оно уничтожило все, что было на его пути: мебель, бытовую технику, вещи. Соседи, которые увидели валивший черный дым, вызвали пожарных. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в тушении пожара были задействованы семь человек и две спецмашины.

Площадь пожара превысила сто квадратных метров. Огонь полностью потушили через час. Когда спасатели зашли в дом, они нашли тело 58-летнего мужчины. Он не смог выбраться из горящего дома и погиб на месте ЧП.

Сейчас устанавливают личность погибшего и причины возгорания.

Фото: kuztoday.ru.
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