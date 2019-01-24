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По всему Ростову на скользких дорогах происходят массовые ДТП: фото и видео

По всему Ростову на скользких дорогах происходят массовые ДТП: фото и видео
В Ростове на покрытых льдом дорогах случаются массовые ДТП. Вечером 25 января произошли аварии с участием даже девяти автомобилей.

Город превратился в один большой каток, только вот автомобилистам на нём кататься совсем не весело.

Так, на Ворошиловском проспекте при въезде на мост случилось сразу три происшествия. Водитель, автор видео, оказался в ловушке. В общей сложности там скопилось около девяти машин.



На Театральной площади два городских автобуса вылетели на тротуар. Они снесли дорожный знак, баннер и зажали между собой «Опель».

По всему Ростову на скользких дорогах происходят массовые ДТП: фото и видео

На Кировском проспекте одновременно столкнулись девять авто.



По спуску к Дону на улице Нижнегорской покатился грузовик. Он стал цеплять припаркованные автомобили, затем врезался в легковушку и остановился.

По всему Ростову на скользких дорогах происходят массовые ДТП: фото и видео

Каким-то чудом в этих авариях никто не пострадал.

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