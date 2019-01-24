По всему Ростову на скользких дорогах происходят массовые ДТП: фото и видео



В Ростове на покрытых льдом дорогах случаются массовые ДТП. Вечером 25 января произошли аварии с участием даже девяти автомобилей.



Город превратился в один большой каток, только вот автомобилистам на нём кататься совсем не весело.



Так, на Ворошиловском проспекте при въезде на мост случилось сразу три происшествия. Водитель, автор видео, оказался в ловушке. В общей сложности там скопилось около девяти машин.







На Театральной площади два городских автобуса вылетели на тротуар. Они снесли дорожный знак, баннер и зажали между собой «Опель».







На Кировском проспекте одновременно столкнулись девять авто.







По спуску к Дону на улице Нижнегорской покатился грузовик. Он стал цеплять припаркованные автомобили, затем врезался в легковушку и остановился.







Каким-то чудом в этих авариях никто не пострадал.