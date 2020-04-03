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По факту исчезновения женщины в Ростовской области возбудили дело об убийстве

По факту исчезновения женщины в Ростовской области возбудили дело об убийстве
В Ростовской области по факту исчезновения женщины из Туапсе возбудили дело по статье «Убийство». Ксению Литвинову не могут разыскать уже несколько месяцев.

Известно, что 30 декабря она выехала из Санкт-Петербурга в Туапсе, воспользовавшись сервисом поиска попутчиков. Спустя три дня она созвонилась с родственниками и сказала, что будет в Краснодаре через пару часов. После этого она перестала выходить на связь. До Туапсе она не доехала.

Позже пассажиры машины, в которой ехала Ксения, рассказали, что она вышла недалеко от Каменска-Шахтинского. Она вышла из салона и ушла в неизвестном направлении. Больше её никто не видел. Родственники пропавшей обратились за помощью в полицию и поисковые отряды. Телефон Ксении отключен со 2 января.

По данным собственного источника Rostov.ru, спустя какое-то время по факту безвестного исчезновения Литвиновой возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Рост женщины — 150 сантиметров, волосы чёрные. Особые приметы — небольшой шрам на лбу и родинка на подбородке. Она была одета, скорее всего, в чёрные брюки и серую куртку, на ногах — светлые кроссовки.

Любую информацию о местонахождении Ксении Литвиновой просят сообщать по номерам: 8-908-675-71-92, 112 или 02.

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