По факту исчезновения женщины в Ростовской области возбудили дело об убийстве

В Ростовской области по факту исчезновения женщины из Туапсе возбудили дело по статье «Убийство». Ксению Литвинову не могут разыскать уже несколько месяцев.Известно, что 30 декабря она выехала из Санкт-Петербурга в Туапсе, воспользовавшись сервисом поиска попутчиков. Спустя три дня она созвонилась с родственниками и сказала, что будет в Краснодаре через пару часов. После этого она перестала выходить на связь. До Туапсе она не доехала.Позже пассажиры машины, в которой ехала Ксения, рассказали, что она вышла недалеко от Каменска-Шахтинского. Она вышла из салона и ушла в неизвестном направлении. Больше её никто не видел. Родственники пропавшей обратились за помощью в полицию и поисковые отряды. Телефон Ксении отключен со 2 января.По данным собственного источника Rostov.ru, спустя какое-то время по факту безвестного исчезновения Литвиновой возбудили уголовное дело по статье «Убийство».Рост женщины — 150 сантиметров, волосы чёрные. Особые приметы — небольшой шрам на лбу и родинка на подбородке. Она была одета, скорее всего, в чёрные брюки и серую куртку, на ногах — светлые кроссовки.Любую информацию о местонахождении Ксении Литвиновой просят сообщать по номерам: 8-908-675-71-92, 112 или 02.