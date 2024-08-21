По факту ДТП в Ростовской области с двумя погибшими детьми возбудили дело

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли два ребенка. Авария произошла 21 августа в Тацинском районе.Согласно предварительной информации, 38-летняя женщина за рулем «Сузуки» двигалась по трассе вместе со своими детьми — сыном 12 лет и дочерью 10 лет. В какой-то момент она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в столб. В результате ДТП оба ребёнка погибли, а сама водитель не получила серьёзных травм.Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, по данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц». Ход расследования находится под контролем.