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По факту ДТП в Ростовской области с двумя погибшими детьми возбудили дело

По факту ДТП в Ростовской области с двумя погибшими детьми возбудили дело
В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли два ребенка. Авария произошла 21 августа в Тацинском районе.

Согласно предварительной информации, 38-летняя женщина за рулем «Сузуки» двигалась по трассе вместе со своими детьми — сыном 12 лет и дочерью 10 лет. В какой-то момент она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в столб. В результате ДТП оба ребёнка погибли, а сама водитель не получила серьёзных травм.

Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, по данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц». Ход расследования находится под контролем.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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