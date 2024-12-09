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Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе Ростов - Волгодонск

Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе Ростов - Волгодонск
Водитель «Хендай Акцента» насмерть сбил пешехода на трассе Ростов - Волгодонск. Трагедия случилась 8 декабря на территории Волгодонского района.

По предварительным данным, 26-летний парень за рулем иномарки проезжал неподалеку от поселка Краснодонского. В какой-то момент на дорогу в запрещенном месте вышел 61-летний мужчина. Молодой человек за рулем не успел среагировать и снес пешехода.

По информации ГАИ Ростовской области, мужчина скончался на месте происшествия.
Фото: Ростов.Ру
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