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На трассе Ростов – Азов пешеход погиб под колесами легковушки

На трассе Ростов – Азов пешеход погиб под колесами легковушки
На трассе Ростов – Азов водитель легковушки насмерть сбил пешехода. Трагедия случилась 6 апреля под Батайском.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Митсубиси» проезжал неподалеку от поселка Койсуг. Около 20:00 дорогу в неположенном месте попытался перебежать пешеход. Он не успел пересечь проезжую часть и попал под колеса автомобиля.

- В результате ДТП человек скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. – Его личность устанавливается.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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