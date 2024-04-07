На трассе Ростов – Азов пешеход погиб под колесами легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области

На трассе Ростов – Азов водитель легковушки насмерть сбил пешехода. Трагедия случилась 6 апреля под Батайском.По предварительным данным, 40-летний водитель «Митсубиси» проезжал неподалеку от поселка Койсуг. Около 20:00 дорогу в неположенном месте попытался перебежать пешеход. Он не успел пересечь проезжую часть и попал под колеса автомобиля.- В результате ДТП человек скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. – Его личность устанавливается.