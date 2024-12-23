ГК «ЮгСтройИнвест» сдала три дома восьмого кластера в умном квартале smartpolet
ГК «ЮгСтройИнвест» сдала три центральных дома умного квартала smartpolet. Всего 534 семьи уже получили ключи от квартир.
В доме новоселов порадуют дизайнерские холлы с бесшумными лифтами и комфортными зонами ожидания. Во дворе расположены: спортплощадка, игровая зона для детей, и места для спокойного отдыха. Каждая семья сможет хорошо провести время даже недалеко от дома.
Застройщик для новых жителей устроил настоящий праздник. Новоселам предложили угощения, зимние игры, и другие активности. Самые маленькие участники праздника написали и отправили письмо Деду Морозу.
Восьмой кластер находится напротив детсада на 200 малышей, его строительство завершилось еще осенью. Для жильцов в шаговой доступности находится школьный комплекс с бассейном, рассчитанный на 1100 учеников. Его строительством занялись весной 2024-го.
- 2024 год стал для нас рекордным. Мы перешагнули рубеж в миллионный квадратный метр жилья и стали первыми в регионе по количеству реализованных квартир. И сегодня, накануне Нового года, мы сдали три дома.От всего многотысячного коллектива ГК «ЮгСтройИнвест» под руководством генерального директора Иванова Юрия Ивановича, поздравляю всех жителей и новоселов с наступающим Новым годом! Желаю счастливой жизни, благополучия и легкого ремонта в Новом Году! – поделился Игорь Папко, директор «ООО «СЗ-1 «ЮСИ-ДОН».
Жилой комплекс стал первым на территории старого аэропорта, где активно реализуется проект «Новый Ростов». Там для комфортной жизни есть все необходимое. В том числе и умные шлагбаумы, домофоны, бесшовный WiFi, зарядки для электромобилей и круглосуточное видеонаблюдение.
ГК ЮгСтройИнвест в 2024 году перешагнула отметку в 6 миллионов квадратных метров жилья на Юге России. Всего за год застройщик сдал свыше 700 тысяч квадратных метров в Ставрополе, Кисловодске, Краснодаре, Ростове и Мариуполе. Качество и соблюдение сроков строительства отмечены на высоком уровне. В этом году ЮгСтройИнвест в 8-ой раз был удостоен знака «Надежный застройщик».
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