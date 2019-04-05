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Пенсионер выпал из окна своего дома в Ростове и разбился

Пенсионер выпал из окна своего дома в Ростове и разбился
В Ростове-на-Дону из окна многоэтажки выпал мужчина. Труп обнаружили днём 8 апреля возле дома № 33/3 по Коммунистическому проспекту.

Как сообщил собственный источник Rostov.ru, погибшим оказался 65-летний Сергей С. Он проживал в указанном доме на четвёртом этаже. Предположительно, незадолго до трагедии он употреблял алкоголь.

- Медики не обнаружили на теле следов насильственных действий, - добавил инсадйер.

По факту происшествия проводится проверка.

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