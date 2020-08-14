Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пассажир иномарки пострадал в массовом ДТП на трассе Волгоград - Каменск

Пассажир иномарки пострадал в массовом ДТП на трассе Волгоград - Каменск
В массовом ДТП на трассе Волгоград - Каменск пострадал парень. Авария случилась 16 августа на 80-м километре автодороги.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 55-летняя женщина за рулем «Хендай Сантафе» не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в «Киа Рио» и «Шкоду Октавию», которая по инерции врезалась в «Мазду 6».

В результате массовой аварии пострадал пассажир одной из машин.

- С травмами пассажира «Киа» доставили в больницу, - сообщили в ведомстве.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.