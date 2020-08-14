Пассажир иномарки пострадал в массовом ДТП на трассе Волгоград - Каменск

В массовом ДТП на трассе Волгоград - Каменск пострадал парень. Авария случилась 16 августа на 80-м километре автодороги.По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 55-летняя женщина за рулем «Хендай Сантафе» не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в «Киа Рио» и «Шкоду Октавию», которая по инерции врезалась в «Мазду 6».В результате массовой аварии пострадал пассажир одной из машин.- С травмами пассажира «Киа» доставили в больницу, - сообщили в ведомстве.