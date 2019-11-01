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Парень на иномарке сбил 85-летнего мужчину в Таганроге

Парень на иномарке сбил 85-летнего мужчину в Таганроге
Пенсионер получил травмы, попав под колёса автомобиля в Таганроге. Происшествие случилось на улице Александровской 5 ноября.

В районе дома № 202 85-летний мужчина стал переходить дорогу. По предварительным данным, 28-летний парень за рулём «Шевроле Ланос» не успел среагировать и сбил пенсионера.

- Пешеход получил травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России. - Медики доставили пострадавшего в больницу.

По факту происшествия специалисты проводят проверку. Все обстоятельства аварии уточняются.

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