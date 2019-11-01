Парень на иномарке сбил 85-летнего мужчину в Таганроге
Пенсионер получил травмы, попав под колёса автомобиля в Таганроге. Происшествие случилось на улице Александровской 5 ноября.
В районе дома № 202 85-летний мужчина стал переходить дорогу. По предварительным данным, 28-летний парень за рулём «Шевроле Ланос» не успел среагировать и сбил пенсионера.
- Пешеход получил травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России. - Медики доставили пострадавшего в больницу.
По факту происшествия специалисты проводят проверку. Все обстоятельства аварии уточняются.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.