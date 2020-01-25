Отец бросил маленьких детей в аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов



В аэропорту Шереметьево отец бросил двух детей и улетел в Ростов-на-Дону. Следователи возбудили дело по данному факту.



В воскресенье 26 января работники столичного аэропорта заметили восьмилетнего и пятилетнего мальчишек. Они сидели одни, рядом не было взрослых. Оказалось, что дети прилетели из Хабаровска вместе с папой. Мужчина оставил их одних в зале ожидания, а сам пересел на рейс до Ростова. По данным ТАСС, у детей была обнаружена записка. Отец пишет о том, что оказался в сложной финансовой ситуации, просит не разлучать братьев и отправить их в приют.



Малышей отвезли в больницу. Тем временем правоохранители разыскали родителей мальчиков. Они давно развелись, и живут раздельно. По договору, дети остались с папой. Мать ребят уже приехала в Москву, чтобы забрать их. В отношении отца возбудили дело по статье «Оставление в опасности».