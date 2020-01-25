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На Дону следователи допрашивают мужчину, бросившего детей в аэропорту Шереметьево

На Дону следователи допрашивают мужчину, бросившего детей в аэропорту Шереметьево
В Ростовской области правоохранители ведут допрос мужчины, бросившего двоих сыновей в московском аэропорту. Утром 28 января он явился с повинной в Следственный комитет Батайска.

Работники Шереметьево в воскресенье, 26 января, нашли в здании аэропорта двух мальчиков. Как оказалось, они прилетели в столицу вместе с отцом. Мужчина оставил своих восьмилетнего и пятилетнего сыновей, а сам отбыл в Ростов-на-Дону. С детьми он оставил записку, в которой сообщил, что у него нет денег, чтобы их содержать. Также он просил не разлучать братьев и определить их в какой-нибудь приют.
С помощью записей с камер видеонаблюдения правоохранители смогли узнать лицо мужчины. Его объявили в розыск. К тому времени в Москву вылетела мать детей, которая жила отдельно от них. Следователи возбудили дело по статье «Оставление в опасности».

Следственный комитет Российской Федерации 28 января сообщил, что подозреваемый явился с повинной. Он был в Батайске и пришёл в местное подразделение СК. Сейчас правоохранители ведут допрос непутёвого отца.

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