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Опубликовано видео с места ДТП, в котором погибли три человека в Ростовской области

Опубликовано видео с места ДТП, в котором погибли три человека в Ростовской области

В Интернете появилось видео с места аварии, в которой погибли три человека. ДТП произошло на 174-м километре трассы Котельниково - Песчанокопское утром 19 ноября.

На записи видно, что один из автомобилей от удара отлетел в кювет. У второго полностью разбита передняя часть.

Напомним, по предварительным данным, ДТП спровоцировал пенсионер за рулём «ВАЗ-2110». Мужчина на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Приорой». В салоне легковушки находились 36-летний мужчина с женой, тёщей и 3-летним сыном.

В результате столкновения оба водителя, а также ребёнок из «Приоры» погибли. С травмами госпитализированы мама и бабушка мальчика. В настоящее время врачи борются за их жизни.

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