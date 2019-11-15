Опубликовано видео с места ДТП, в котором погибли три человека в Ростовской области





В Интернете появилось видео с места аварии, в которой погибли три человека. ДТП произошло на 174-м километре трассы Котельниково - Песчанокопское утром 19 ноября.



На записи видно, что один из автомобилей от удара отлетел в кювет. У второго полностью разбита передняя часть.



Напомним, по предварительным данным, ДТП спровоцировал пенсионер за рулём «ВАЗ-2110». Мужчина на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Приорой». В салоне легковушки находились 36-летний мужчина с женой, тёщей и 3-летним сыном.



В результате столкновения оба водителя, а также ребёнок из «Приоры» погибли. С травмами госпитализированы мама и бабушка мальчика. В настоящее время врачи борются за их жизни.



