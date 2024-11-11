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Около десяти тысяч человек остались без света из-за аварии в Ростове

Около десяти тысяч человек остались без света из-за аварии в Ростове

В Ростове-на-Дону около десяти тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своих соцсетях.

Вечером 11 ноября в Пролетарском районе города. прогремел сильный взрыв. На высоковольтной сети произошла аварийная ситуация. Из-за этого часть Пролетарского района осталась без света. Электричество отсутствует на улице Советской, с 1 по 45 Линии и часть 40-Летия Победы. Как сообщил глава администрации без света остались около десяти тысяч ростовчан.

- Из-за порыва произошло возгорание, на месте работают пожарные. После ликвидации горения специалисты оценят степень повреждения электрокабеля и приступят к ремонтным работам, – уточнил Алексей Логвиненко.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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