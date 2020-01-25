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Небольшое ДТП спровоцировало пробку на Нагибина в Ростове

Небольшое ДТП спровоцировало пробку на Нагибина в Ростове
В Ростове-на-Дону небольшая авария спровоцировала пробку. Происшествие случилось 27 января около 11:30 на пересечении проспекта Михаила Нагибина и улицы Нариманова.

На перекрёстке столкнулись «Киа», «Тойота» и «Лада». Больше всех пострадало отечественное авто - «пирожок» получил довольно серьёзные механические повреждения.

Автомобили перекрыли проезд, и в районе места ДТП быстро образовалась пробка. Машины не могут проехать по проспекту Нагибина на участке от Омской до Нариманова. Полностью заблокирована правая полоса движения.

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