На ж/д вокзале в Ростове местный житель ограбил приезжего мужчину

В Ростове 39-летний мужчина подозревается в ограблении приезжего. Происшествие случилось на Главном ж/д вокзале города вечером 25 февраля.Как сообщили в УТ МВД по Ростовской области, в полицию с заявлением обратился мужчина, приехавший из Краснодара. Около 17 часов он находился на привокзальной площади, когда к нему подошел незнакомец. Угрожая ножом, злоумышленник отобрал у приезжего пять тысяч рублей и убежал.Подозреваемого задержали в тот же день и поместили в СИЗО. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за грабеж. В отношении ростовчанина возбудили уголовное дело по статье «Разбой».