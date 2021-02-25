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На ж/д вокзале в Ростове местный житель ограбил приезжего мужчину

На ж/д вокзале в Ростове местный житель ограбил приезжего мужчину
В Ростове 39-летний мужчина подозревается в ограблении приезжего. Происшествие случилось на Главном ж/д вокзале города вечером 25 февраля.

Как сообщили в УТ МВД по Ростовской области, в полицию с заявлением обратился мужчина, приехавший из Краснодара. Около 17 часов он находился на привокзальной площади, когда к нему подошел незнакомец. Угрожая ножом, злоумышленник отобрал у приезжего пять тысяч рублей и убежал.

Подозреваемого задержали в тот же день и поместили в СИЗО. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за грабеж. В отношении ростовчанина возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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