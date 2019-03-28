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Ростовчанин устроил драку с женщиной-водителем троллейбуса

Ростовчанин устроил драку с женщиной-водителем троллейбуса
Ростовчанин устроил драку с женщиной-водителем троллейбуса. Инцидент произошел в районе проспекта 40-летия Победы на остановке «Александровка». О происшествии рассказали очевидцы.

Свидетели опубликовали видео конфликта в социальных сетях. Люди рассказывают, что пассажир устроил в троллейбусе дебош. За это водитель выставила его из салона. После этого разозлившийся мужчина замахнулся на женщину, однако та не дала себя в обиду и толкнула пассажира.

Упав на асфальт, мужчина сразу же поднялся и снова попытался проникнуть в салон транспорта. Но и эта попытка ему не удалась. Водитель выгнала его и выбросила из троллейбуса его вещи.

Точная причина конфликта пока не известна. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области отметили, что по факту инцидента проводится проверка.

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