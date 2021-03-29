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На заправке в Ростове сгорела легковушка

На заправке в Ростове сгорела легковушка
В Ростове-на-Дону сгорела иномарка. Происшествие случилось на автозаправке в районе дома №30 на улице Стадионной. Кадры с места пожара очевидцы опубликовали в соцсетях 30 марта.

По их словам, «Рено Логан» загорелся около 21:30. Огонь быстро распространился по всему автомобилю. Люди, оказавшиеся рядом, оттолкали машину подальше от заправки. Когда на место прибыли пожарные, от авто остался только обуглившийся корпус.

Информация о причинах возгорания и пострадавших станет известна позже

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