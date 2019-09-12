На выезде из Новочеркасска буксируемая на тросе иномарка стала причиной ДТП





В Новочеркасске буксируемая на тросе иномарка спровоцировала аварию. ДТП произошло на выезде из города вечером 13 сентября.



По предварительным данным, «Форд Мондео» буксировал на тросе «Форд Фокус». При повороте у буксируемой иномарки заклинило руль. Автомобиль пересёк сплошную и выехал на встречную полосу. Там он «лоб в лоб» столкнулся со встречным «Ниссаном Жук», сообщает DonDay Новочеркасск. Во время столкновения «Форд Мондео» развернуло поперёк дороги.



Участники ДТП на время полностью блокировали движение на дороге в обе стороны.



В результате происшествия никто не пострадал, так как скорость движения у машин была небольшой.