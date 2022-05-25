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На трассе Волгоград - Каменск дотла сгорел КамАЗ

На трассе Волгоград - Каменск дотла сгорел КамАЗ

В Ростовской области дотла сгорел КамАЗ. Пожар случился ранним утром 26 мая на 320-м километре трассы Волгоград - Каменск.

Водитель припарковался на обочине, чтобы немного отдохнуть от дороги. Когда в кабину начал проникать дым, мужчина решил выйти из машины и осмотреться. Оказалось, что большегруз загорелся. Шофер вызвал на место пожарных и отошел от горящего автомобиля подальше. На момент прибытия спасателей огнем было охвачено 30 квадратных метров - сгорела вся фура.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар тушили четыре человека на двух спецмашинах. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Однако от большегруза практически ничего не осталось. Не исключено, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание в моторном отсеке.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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