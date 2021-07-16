На трассе в Ростовской области в ДТП с «перевертышем» погибли двое

В Верхнедонском районе Ростовской области в ДТП погибли двое. Смертельное происшествие случилось днем 18 июля на 62-м км трассы М-4 «Дон».По предварительной информации, 72-летний мужчина ехал на автомобиле «Лифан». Он не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.- В результате аварии автомобилист погиб на месте. Его 69-летний пассажир получил травмы, от которых скончался в машине скорой помощи, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - 16-летний парень, сидевший на переднем сиденье, не пострадал. Он был пристегнут ремнем безопасности.