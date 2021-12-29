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На трассе в Ростовской области столкнулись два грузовика

На трассе в Ростовской области столкнулись два грузовика
В Тацинском районе Ростовской области фура на скорости протаранила КамАЗ. ДТП случилось утром 10 января на повороте к поселку Шолоховскому из поселка Жирнова.

По предварительным данным, 36-летний водитель грузовика МАН с полуприцепом ехал по автодороге Жирнов - Шолоховский. В районе 11-го километра автомобилист не справился с управлением. Грузовик выехал на левую обочину, где протаранил стоящий КамАЗ под управлением 24-летнего парня.

К счастью, в аварии никто не пострадал. По информации УГИБДД по Ростовской области, оба большегруза получили механические повреждения.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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