На трассе в Ростовской области столкнулись два грузовика

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Тацинском районе Ростовской области фура на скорости протаранила КамАЗ. ДТП случилось утром 10 января на повороте к поселку Шолоховскому из поселка Жирнова.По предварительным данным, 36-летний водитель грузовика МАН с полуприцепом ехал по автодороге Жирнов - Шолоховский. В районе 11-го километра автомобилист не справился с управлением. Грузовик выехал на левую обочину, где протаранил стоящий КамАЗ под управлением 24-летнего парня.К счастью, в аварии никто не пострадал. По информации УГИБДД по Ростовской области, оба большегруза получили механические повреждения.