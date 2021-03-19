На трассе Ростов - Ставрополь водитель «Волги» пострадал в ДТП с иномаркой

На трассе в Ростовской области произошло столкновение двух встречных автомобилей. Авария случилась 23 марта около 6:30 в Аксайском районе.По предварительной информации, 23-летний водитель «Форда Фокуса» ехал по трассе Ростов - Ставрополь. Всю ночь и утро в регионе шел дождь, поэтому дороги стали скользкими. Парень набрал скорость, но в районе 1-го километра не справился с управлением и вылетел на «встречку». В этот момент на него двигалась «Волга» под управлением 55-летнего мужчины. От сильного удара обе машины получили многочисленные механические повреждения. Не обошлось и без пострадавших.- В результате ДТП водителя «Волги» с травмами доставили в районную больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.