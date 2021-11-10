Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На трассе в Ростовской области пассажир иномарки пострадал в ДТП с «перевертышем»

На трассе в Ростовской области пассажир иномарки пострадал в ДТП с «перевертышем»
На трассе в Ростовской области пассажир легковушки пострадал в ДТП с «перевертышем». Авария произошла утром 12 ноября в Миллеровском районе.

Водитель автомобиля «Додж» ехал по трассе М-4 «Дон». В районе 844-го километра (между поселком Поповкой и хутором Ленина) проходили ремонтные работы. На этом участке мужчина не справился с управлением, и машина перевернулась на крышу.

Очевидцы вызвали спасателей. К их прибытию люди уже выбрались из авто. Один из пассажиров получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.
Фото: ГКУ РО «РО ПСС»
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.