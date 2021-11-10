На трассе в Ростовской области пассажир иномарки пострадал в ДТП с «перевертышем»
На трассе в Ростовской области пассажир легковушки пострадал в ДТП с «перевертышем». Авария произошла утром 12 ноября в Миллеровском районе.
Водитель автомобиля «Додж» ехал по трассе М-4 «Дон». В районе 844-го километра (между поселком Поповкой и хутором Ленина) проходили ремонтные работы. На этом участке мужчина не справился с управлением, и машина перевернулась на крышу.
Очевидцы вызвали спасателей. К их прибытию люди уже выбрались из авто. Один из пассажиров получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.