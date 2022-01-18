На трассе в Ростовской области бетонная балка раздавила грузовик

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области огромная бетонная балка раздавила большегруз. ЧП случилось около 13 часов 20 января в Аксайском районе.По предварительной информации, 44-летний водитель фуры «МАН» ехал по трассе М-4-«Дон». В районе хутора Ленина (1 077-й километр автодороги) он остановился перед светофором. Одна из балок, которые перевозил мужчина, съехала с полуприцепа на кабину. Многотонный груз оказался настолько тяжелым, что практически расплющил авто. Кабина превратилась в груду металлолома.Однако ЧП обошлось без пострадавших, сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Вероятно, водитель успел выпрыгнуть из грузовика. Судя по снимкам, выжить, оставаясь в кабине, было невозможно.