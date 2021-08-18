На трассе Ростов - Волгодонск 36-летний мужчина погиб в ДТП с большегрузом

В Ростовской области 36-летний мужчина погиб в ДТП с участием большегруза. Авария случилась утром 20 августа на трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск.По предварительной информации, 25-летний парень за рулем «ГАЗели» не успел притормозить перед большегрузом «Вольво», который остановился на запрещающий сигнал светофора. В результате кабина ГАЗа влетела в прицеп фуры.- В результате аварии скончался 36-летний пассажир ГАЗа, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Кабина ГАЗа превратилась в груду металла. Очевидно, что удар был настолько сильным, что даже металлические конструкции не выдержали.