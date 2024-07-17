На трассе Ростов — Ставрополь опрокинулся грузовик

Фото: ГАИ Ставропольского края

В Ставропольском крае 16 июля произошло ДТП, в котором пострадал водитель КамАЗа. Авария случилась около 15:00 под городом Михайловском.По предварительным данным, 41-летний мужчина за рулем грузовика ехал по трассе Ростов — Ставрополь. В какой-то момент со второстепенной дороги вылетела легковушка. Водитель многотонной машины, чтобы избежать столкновения, вырулил в сторону. КамАЗ не устоял на колесах и завалился на бок.В результате ДТП мужчина получил незначительные травмы. Ему оказали разовую медпомощь.- Создавший помеху водитель скрылся с места ДТП, — сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.