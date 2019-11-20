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На трассе М-4 «Дон» столкнулись два грузовика и легковушка: есть пострадавшие

На трассе М-4 «Дон» столкнулись два грузовика и легковушка: есть пострадавшие
В Ростовской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки. Авария случилась 22 ноября в Каменском районе.

По предварительным данным, столкнулись «Рено Магнум» под управлением 69-летнего водителя, КамАЗ, которым управлял 52-летний мужчина, и «Хендай».
- В результате аварии получил травмы и был доставлен в больницу 32-летний водитель легкового автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Для ликвидации последствий ДТП потребовалась помощь спасателей. Привлекалось Старочеркасское поисково-спасательное подразделение. Сейчас движение на данном участке дороги затруднено.

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