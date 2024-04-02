Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На трассе Азов — Ейск мужчина пострадал в ДТП с двумя тягачами

На трассе Азов — Ейск мужчина пострадал в ДТП с двумя тягачами
На трассе в Ростовской области мужчина пострадал при столкновении двух тягачей. Авария произошла 1 апреля около 14:00.

В тот день 37-летний водитель «FAW JH 6» ехал по автодороге Азов — Ейск. На 68-м километре он не сбросил вовремя скорость. Тягач на полном ходу врезался в попутный идентичный транспорт под управлением 48-летнего мужчины. Два большегруза при ударе получили множество механических повреждений. На асфальт посыпались части корпуса. У одной из машин снесло кузов.

— В результате аварии пострадал 37-летний мужчина, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Его с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.