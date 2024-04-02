Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области мужчина пострадал при столкновении двух тягачей. Авария произошла 1 апреля около 14:00.В тот день 37-летний водитель «FAW JH 6» ехал по автодороге Азов — Ейск. На 68-м километре он не сбросил вовремя скорость. Тягач на полном ходу врезался в попутный идентичный транспорт под управлением 48-летнего мужчины. Два большегруза при ударе получили множество механических повреждений. На асфальт посыпались части корпуса. У одной из машин снесло кузов.— В результате аварии пострадал 37-летний мужчина, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Его с травмами доставили в больницу.