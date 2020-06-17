Тягач снёс несколько машин и ограждение на трассе М-4 «Дон»: водитель погиб
На трассе М-4 «Дон» погиб водитель грузовика, ставшего причиной массового ДТП. Авария произошла в Миллеровском районе 18 июня.
По предварительным данным, 39-летний водитель тягача «Вольво» не справился с управлением и допустил касательное столкновение с «ВАЗ-2131 Нива». Затем грузовик снёс центральное металлическое ограждение и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с двумя МАЗами. После этого тягач перевернулся.
- В результате ДТП водитель «Вольво погиб», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.
Водители других транспортных средств, ставших участниками происшествия, не пострадали.