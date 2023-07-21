На трассе в Ростовской области пенсионерка погибла в ДТП с «перевертышем»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области произошла смертельная авария с «перевертышем». ДТП случилось утром 21 июля в Миллеровском районе.Около 7:30 водитель машины «Опель Астра» ехал по автодороге М-4 «Дон». Недалеко от слободы Дёгтево (825-й километр трассы) он не справился с управлением. Легковушка врезалась в металлический отбойник, затем ее отбросило в попутный грузовик «Ситрак» с полуприцепом. После столкновения «Опель» перевернулся.- В результате ДТП погибла 61-летняя пассажирка легкового авто, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - 55-летний водитель в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение.